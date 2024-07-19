Италия19 июля 2024, 15:02 |
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Форвард, который провалился в Интере, может вернуться в Серию А
«Фиорентина» и «Болонья» интересуются Габиголом
19 июля 2024, 15:02 |
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Два итальянских клуба, «Болонья» и «Фиорентина», проявляют интерес к форварду «Фламенго» Габиголу. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Контракт Габигола с «Фламенго» истекает в конце календарного 2024 года. В связи с этим, 27-летнего бразильца сейчас можно будет подписать по сниженной цене, предположительно – за 5 миллионов евро.
Напомним, Габигол уже имеет неудачный опыт выступлений в Серии А. Летом 2016 года он перешел в «Интер» за 29,5 миллиона евро, но отличился лишь 1 голом в 7 матчах чемпионата Италии.
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