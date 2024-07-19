Рафаэль Надаль – Мариано Навоне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Бостаде
19 июля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде.
В матче 1/4 финала испанец сыграет против четвертого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP). Время начала поединка – 14:40 по Киеву.
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Это будет 1-й матч теннисистов.
В следующем раунде победитель встречи сразится против хорвата Дуе Айдуковича (№130 ATP).
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