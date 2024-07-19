Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рафаэль Надаль – Мариано Навоне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
19 июля 2024, 14:40 |
436
0

Рафаэль Надаль – Мариано Навоне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Бостаде

19 июля 2024, 14:40 |
436
0
Рафаэль Надаль – Мариано Навоне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

19 июля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде.

В матче 1/4 финала испанец сыграет против четвертого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP). Время начала поединка – 14:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против хорвата Дуе Айдуковича (№130 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Надаль рассказал, когда примет решение, сыграет ли на US Open
Названы лучшие теннисисты XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Рафаэль Надаль ATP Бостад Кэмерон Норри смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Футбол | 19 июля 2024, 00:45 6
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы

Динамо в случае поражения в ЛЧ от Партизана окажется в числе сеяных в Q3 ЛЕ

«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 18 июля 2024, 18:47 1
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Китаец прогнозирует победу украинца

Стародубцева пробилась во второй круг на 100-тысячнике ITF в Испании
Теннис | 17.07.2024, 12:43
Стародубцева пробилась во второй круг на 100-тысячнике ITF в Испании
Стародубцева пробилась во второй круг на 100-тысячнике ITF в Испании
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Футбол | 18.07.2024, 18:20
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Футбол | 19.07.2024, 12:59
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
18.07.2024, 21:06 1
Футбол
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
18.07.2024, 12:36 23
Футбол
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 37
Футбол
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
18.07.2024, 00:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем