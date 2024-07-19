Стародубцева не сумела пробиться в 1/2 финала на турнире в Испании

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В 1/4 финала четвертая сеяная украинка проиграла филиппинке Александре Эале (№155 WTA), посеянной под пятым номером.

Витория. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 6:7(5), 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Александра – чемпионка юниорского US Open 2022, на взрослом уровне выиграла 4 турнира ITF.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Портильо Рамирес (№494 WTA) или Мелисой Эрджан (№356 WTA).