Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева не сумела пробиться в 1/2 финала на турнире в Испании
ITF
19 июля 2024, 14:32 | Обновлено 19 июля 2024, 14:55
460
4

Стародубцева не сумела пробиться в 1/2 финала на турнире в Испании

Юлия проиграла пятой сеяной

19 июля 2024, 14:32 | Обновлено 19 июля 2024, 14:55
460
4
Стародубцева не сумела пробиться в 1/2 финала на турнире в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В 1/4 финала четвертая сеяная украинка проиграла филиппинке Александре Эале (№155 WTA), посеянной под пятым номером.

Витория. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 6:7(5), 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Александра – чемпионка юниорского US Open 2022, на взрослом уровне выиграла 4 турнира ITF.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Портильо Рамирес (№494 WTA) или Мелисой Эрджан (№356 WTA).

По теме:
Юлия Стародубцева – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании
Юлия Стародубцева – Магали Кемпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева ITF Витория Александра Эала
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Футбол | 18 июля 2024, 23:17 6
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале

Итальянская команда разгромила сборную Северной Ирландии со счетом 3:0

Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Футбол | 18 июля 2024, 21:54 2
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации

О назначении Лупашко должны объявить в пятницу

ФОТО. Первая ракетка мира показала, как отдыхает в Польше после Уимблдона
Теннис | 18.07.2024, 11:58
ФОТО. Первая ракетка мира показала, как отдыхает в Польше после Уимблдона
ФОТО. Первая ракетка мира показала, как отдыхает в Польше после Уимблдона
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Футбол | 19.07.2024, 12:59
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Футбол | 19.07.2024, 00:45
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
таке враження,що сьогодні Стародуб а ,не хотіла виграти,а вийшла
попрактикуватися,потренуватися,аутів раза в 2 більше ніж в Даяни в найгірших матчах,а як жахливо грала біля сітки,нема
культурних слів..
Ответить
+2
Sashamar
Це сьогоднішній рівень Юлії. Так, вона технічна, краще бачить корт, але не настільки, щоб обіграти суперницю на класі. А суперниця дуже чіпка, боєць (нагадую: у відборі на Вім відіграла вісім матчболів у Зіданшек). І цієї чіпкості Юля нічого не змогла протиставити, навпаки, пішли аути і невимушені.
Ответить
0
Обсервер Влад
Ответить
0
sirjoga
Тут без шансів, перемогла більш досвідчена суперниця. Але Юля ще молода, наберётся досвіду. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
19.07.2024, 07:05 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
18.07.2024, 21:30
Футбол
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 37
Футбол
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
18.07.2024, 03:14 1
Футбол
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
18.07.2024, 12:36 23
Футбол
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
19.07.2024, 07:33
Бокс
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
19.07.2024, 02:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем