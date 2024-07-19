Стародубцева не сумела пробиться в 1/2 финала на турнире в Испании
Юлия проиграла пятой сеяной
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
В 1/4 финала четвертая сеяная украинка проиграла филиппинке Александре Эале (№155 WTA), посеянной под пятым номером.
Витория. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 6:7(5), 4:6
Это была 1-я встреча теннисисток. Александра – чемпионка юниорского US Open 2022, на взрослом уровне выиграла 4 турнира ITF.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Портильо Рамирес (№494 WTA) или Мелисой Эрджан (№356 WTA).
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