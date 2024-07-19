Лига чемпионов19 июля 2024, 15:04 | Обновлено 19 июля 2024, 15:13
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ФОТО. УЕФА представили мяч Лиги чемпионов сезона 24/25
Турнир стартует уже в сентябре
19 июля 2024, 15:04 | Обновлено 19 июля 2024, 15:13
188
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Представлен официальный мяч Лиги чемпионов 2024/25.
Турнир, как и всегда, начнется в сентябре, а финал будет сыгран в июне.
Специальный мяч для Лиги чемпионов разработала компания Adidas. Использованы стандартные для турнира белые цвета и черные вставки в виде звезд.
ФОТО. УЕФА представили мяч Лиги чемпионов сезона 24/25
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