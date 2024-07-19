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Лига чемпионов
19 июля 2024, 15:04 | Обновлено 19 июля 2024, 15:13
188
0

ФОТО. УЕФА представили мяч Лиги чемпионов сезона 24/25

Турнир стартует уже в сентябре

19 июля 2024, 15:04 | Обновлено 19 июля 2024, 15:13
188
0
ФОТО. УЕФА представили мяч Лиги чемпионов сезона 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Представлен официальный мяч Лиги чемпионов 2024/25.

Турнир, как и всегда, начнется в сентябре, а финал будет сыгран в июне.

Специальный мяч для Лиги чемпионов разработала компания Adidas. Использованы стандартные для турнира белые цвета и черные вставки в виде звезд.

ФОТО. УЕФА представили мяч Лиги чемпионов сезона 24/25

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фото Adidas мячи Лига чемпионов
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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