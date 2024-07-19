Представлен официальный мяч Лиги чемпионов 2024/25.

Турнир, как и всегда, начнется в сентябре, а финал будет сыгран в июне.

Специальный мяч для Лиги чемпионов разработала компания Adidas. Использованы стандартные для турнира белые цвета и черные вставки в виде звезд.

ФОТО. УЕФА представили мяч Лиги чемпионов сезона 24/25