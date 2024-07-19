КУМАН: «Мы, легенды Барселоны, ничего не значим для руководства»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своих впечатлениях от отношения каталонского клуба к своим легендам.

«Мне неприятно от того, как «Барселона» обращается с легендами. Я хорошо знаю Хави, он отличный человек и талантливый тренер. Сначала он сказал, что уйдет в конце сезона, но президент убедил Хави остаться...

Я на самом деле не знаю, что произошло. Печально, что Хави, я и Лионель Месси ушли из «Барселоны» таким образом. Кажется, что мы – легенды клуба ничего не значим для руководства».

Нидерландец возглавлял «Барселону» с лета 2020 по осень 2021. В октябре 2021-го года его уволили, а новым главным тренером каталонцев был назначен Хави.