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  4. КУМАН: «Мы, легенды Барселоны, ничего не значим для руководства»
Испания
19 июля 2024, 15:32 | Обновлено 19 июля 2024, 16:15
740
0

КУМАН: «Мы, легенды Барселоны, ничего не значим для руководства»

Нидерландец рассказал о своих впечатлениях от отношения каталонского клуба к своим легендам

19 июля 2024, 15:32 | Обновлено 19 июля 2024, 16:15
740
0
КУМАН: «Мы, легенды Барселоны, ничего не значим для руководства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своих впечатлениях от отношения каталонского клуба к своим легендам.

«Мне неприятно от того, как «Барселона» обращается с легендами. Я хорошо знаю Хави, он отличный человек и талантливый тренер. Сначала он сказал, что уйдет в конце сезона, но президент убедил Хави остаться...

Я на самом деле не знаю, что произошло. Печально, что Хави, я и Лионель Месси ушли из «Барселоны» таким образом. Кажется, что мы – легенды клуба ничего не значим для руководства».

Нидерландец возглавлял «Барселону» с лета 2020 по осень 2021. В октябре 2021-го года его уволили, а новым главным тренером каталонцев был назначен Хави.

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Рональд Куман Барселона Хави Лионель Месси
Алексей Тиньков Источник: Marca
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