«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб
Вячеслав Фридман подверг жесткой критике Игоря Бурбаса
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, действительно ли президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов мог приобрести спортивный клуб.
– Как я понял, инвесторов Вы найти не смогли.
– Нет. К сожалению, в Днепре, да и во всей Украине, никому ничего не надо. Были несерьезные разговоры, но до конкретики дело не дошло.
– Игорь Бурбас говорил, что инвестором «Днепра-1» мог стать владелец «Металлиста 1925» Владимир Носов.
– Это вообще неправда! Откровенная чушь! Зачем Носову два клуба? Бурбас хоть бы мозги включил. Ни я, ни Русол никогда с Носовым не общались. Березу в счет не берем, это пустые слова.
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