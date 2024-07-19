«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, действительно ли президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов мог приобрести спортивный клуб.

– Как я понял, инвесторов Вы найти не смогли.

– Нет. К сожалению, в Днепре, да и во всей Украине, никому ничего не надо. Были несерьезные разговоры, но до конкретики дело не дошло.

– Игорь Бурбас говорил, что инвестором «Днепра-1» мог стать владелец «Металлиста 1925» Владимир Носов.

– Это вообще неправда! Откровенная чушь! Зачем Носову два клуба? Бурбас хоть бы мозги включил. Ни я, ни Русол никогда с Носовым не общались. Березу в счет не берем, это пустые слова.