«Не собираемся портить чемпионат». В Днепре-1 подтвердили снятие с УПЛ

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил информацию о том, что спортивный клуб снялся с соревнований Украинской Премьер-лиги:

«Письмо подписал генеральный директор «Днепра-1» Антон Фурсов. Мы не собираемся кому-то портить чемпионат, поэтому приняли такое решение. УПЛ пусть решит, кто будет играть вместо «Днепра-1». В этом году мы не готовы участвовать в чемпионате. Мы попросили УПЛ оставить за «Днепром-1» статус профессионального клуба. Возможно, в следующем году начнем свой путь со Второй лиги».

Ранее о планах принять участие во Второй лиге заявил почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза.