«Не собираемся портить чемпионат». В Днепре-1 подтвердили снятие с УПЛ
Вячеслав Фридман предполагает, что в следующем году «Днепр-1» начнет свой путь во Второй лиге
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил информацию о том, что спортивный клуб снялся с соревнований Украинской Премьер-лиги:
«Письмо подписал генеральный директор «Днепра-1» Антон Фурсов. Мы не собираемся кому-то портить чемпионат, поэтому приняли такое решение. УПЛ пусть решит, кто будет играть вместо «Днепра-1». В этом году мы не готовы участвовать в чемпионате. Мы попросили УПЛ оставить за «Днепром-1» статус профессионального клуба. Возможно, в следующем году начнем свой путь со Второй лиги».
Ранее о планах принять участие во Второй лиге заявил почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза.
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