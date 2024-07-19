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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 13:38 | Обновлено 19 июля 2024, 13:40
191
0

«Не собираемся портить чемпионат». В Днепре-1 подтвердили снятие с УПЛ

Вячеслав Фридман предполагает, что в следующем году «Днепр-1» начнет свой путь во Второй лиге

19 июля 2024, 13:38 | Обновлено 19 июля 2024, 13:40
191
0
«Не собираемся портить чемпионат». В Днепре-1 подтвердили снятие с УПЛ
ФК Днепр. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил информацию о том, что спортивный клуб снялся с соревнований Украинской Премьер-лиги:

«Письмо подписал генеральный директор «Днепра-1» Антон Фурсов. Мы не собираемся кому-то портить чемпионат, поэтому приняли такое решение. УПЛ пусть решит, кто будет играть вместо «Днепра-1». В этом году мы не готовы участвовать в чемпионате. Мы попросили УПЛ оставить за «Днепром-1» статус профессионального клуба. Возможно, в следующем году начнем свой путь со Второй лиги».

Ранее о планах принять участие во Второй лиге заявил почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза.

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Вячеслав Фридман чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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