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  4. Легенда Динамо назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч-2024
Чемпионат Европы
19 июля 2024, 12:46 |
508
0

Легенда Динамо назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч-2024

Олег Кузнецов считает, что награду заслужил Родри

19 июля 2024, 12:46 |
508
0
Легенда Динамо назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч-2024
УАФ. Олег Кузнецов

Бывший защитник «Динамо» Киев и сборной СССР Олег Кузнецов поделился своим мнением по поводу победы сборной Испании на Евро-2024 и назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч-2024:

«Испания победила заслуженно, потому что показала не только лучшие результаты, но и лучшую игру. Это была единственная команда на турнире, которая выиграла все семь матчей.

И это была единственная сборная на Евро, которая не имела огромных проблем с соперниками. К тому же испанцы в плей-офф выбили таких сильных оппонентов, как немцы и французы. Впрочем, надо признать, что если бы в четвертьфинале судья назначил пенальти в ворота Испании, то чемпионом могла бы стать и Германия. И все равно испанцы зарекомендовали себя лучше всех.

Родри станет обладателем Золотого мяча. Он уже три или даже четыре сезона надежно действует в «Манчестер Сити». По крайней мере, я не вижу сейчас ему конкурентов в борьбе за этот трофей».

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Олег Кузнецов сборная Испании по футболу Евро-2024 Родри Золотой мяч
Олег Дидух Источник: Expres Online
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