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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 12:41 | Обновлено 19 июля 2024, 12:42
1302
3

Почетный президент Днепра-1: «Придется снова начинать со Второй лиги»

Юрий Береза ​​поделился планами по будущему спортивному клубу

19 июля 2024, 12:41 | Обновлено 19 июля 2024, 12:42
1302
3
Почетный президент Днепра-1: «Придется снова начинать со Второй лиги»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился планами относительно будущего спортивного клуба:

«Днепр-1» – это моя идея, это мое все, от замысла до реализации. А все Русолы, Фридманы и другие – это лишь попутчики. Придется снова начинать со второй лиги, потому что они не дали возможность зайти инвестору. О каком будущем клуба можно говорить, когда сейчас не можем разобраться с долгами и понять куда пошли деньги от трансферов? Они пошли не в клуб, это точно».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» снялся с чемпионата Украины по футболу.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Андрей Головнин
Быдло! Займись своим делом! Чистить свинарники!
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fly
це вже тоді буде "Дніпро мінус 2"? )
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