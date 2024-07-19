Почетный президент Днепра-1: «Придется снова начинать со Второй лиги»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился планами относительно будущего спортивного клуба:

«Днепр-1» – это моя идея, это мое все, от замысла до реализации. А все Русолы, Фридманы и другие – это лишь попутчики. Придется снова начинать со второй лиги, потому что они не дали возможность зайти инвестору. О каком будущем клуба можно говорить, когда сейчас не можем разобраться с долгами и понять куда пошли деньги от трансферов? Они пошли не в клуб, это точно».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» снялся с чемпионата Украины по футболу.