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  4. Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 12:32 | Обновлено 19 июля 2024, 12:34
1466
2

Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру

В эти дни УПЛ должен определиться, кем заменить Днепр-1

19 июля 2024, 12:32 | Обновлено 19 июля 2024, 12:34
1466
2
Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, руководство УПЛ 19 июля в 13.00 в режиме онлайн продолжит консультации с представителями клубов элитного дивизиона относительно команды, которая заменит в новом сезоне «Днепр-1».

Ожидается, что на следующей неделе УПЛ предоставит свои предложения УАФ и на заседании Исполкома будет утверждено решение о соперничестве в классе сильнейших.

По информации нашего источника, все идет к тому, что не обойдется без проведения дополнительного мини-турнира, победитель которого и получит право выступать в УПЛ. Ожидается участие трех, или четырех претендентов. Предварительно, дали согласие «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр». Зато «Минай» еще в раздумьях. Единственная проблема в реализации этого варианта – временной цейтнот, ведь первый тур в элитном дивизионе запланирован уже на 3 августа. Страдают от неопределенности и команды Первой и Второй лиги, где до сих пор нет календаря.

Ранее Sport.ua выделил семь самых ожидаемых выходных трансферов УПЛ этим летом.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Alf Nemo
Хто грає міні турніри перед початком сезону??? 🤡
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