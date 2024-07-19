Юлия Стародубцева – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В 1/4 финала четвертая сеяная украинка сразится с Александрой Эалой (№155 WTA), посеянной под пятым номером. Время начала поединка – 12:10 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Портильйо Рамирес (№494 WTA) или Мелисой Эрджан (№356 WTA).

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