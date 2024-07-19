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ITF
19 июля 2024, 12:05 | Обновлено 19 июля 2024, 12:08
330
0

Юлия Стародубцева – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Витории

19 июля 2024, 12:05 | Обновлено 19 июля 2024, 12:08
330
0
Юлия Стародубцева – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

19 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В 1/4 финала четвертая сеяная украинка сразится с Александрой Эалой (№155 WTA), посеянной под пятым номером. Время начала поединка – 12:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Портильйо Рамирес (№494 WTA) или Мелисой Эрджан (№356 WTA).

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева ITF Витория Александра Эала
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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