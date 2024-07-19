ITF19 июля 2024, 12:05 | Обновлено 19 июля 2024, 12:08
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Юлия Стародубцева – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Витории
19 июля 2024, 12:05 | Обновлено 19 июля 2024, 12:08
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19 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
В 1/4 финала четвертая сеяная украинка сразится с Александрой Эалой (№155 WTA), посеянной под пятым номером. Время начала поединка – 12:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Портильйо Рамирес (№494 WTA) или Мелисой Эрджан (№356 WTA).
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