Челси может подписать игрока сборной Бразилии

Лондонский «Челси» контактировал с агентом бразильского полузащитника «Фулхэма» Андреаса Перейры, сообщает издание Ge Globo.

По информации источника, синие видят в 28-летнем футболисте потенциальную замену для Конора Галлахера, который может покинуть клуб летом.

В сезоне 2023/24 Андреас Перейра провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии (8 поединков, 1 гол) в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Конором Галлахером интересуется мадридский «Атлетико».