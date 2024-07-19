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Англия
19 июля 2024, 12:07 |
115
0

Челси может подписать игрока сборной Бразилии

В Андреасе Перейре из «Фулхэма» видят возможную замену для Конора Галлахера

19 июля 2024, 12:07 |
115
0
Челси может подписать игрока сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Перейра

Лондонский «Челси» контактировал с агентом бразильского полузащитника «Фулхэма» Андреаса Перейры, сообщает издание Ge Globo.

По информации источника, синие видят в 28-летнем футболисте потенциальную замену для Конора Галлахера, который может покинуть клуб летом.

В сезоне 2023/24 Андреас Перейра провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии (8 поединков, 1 гол) в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Конором Галлахером интересуется мадридский «Атлетико».

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Дмитро Вербинський Источник: Globo Esporte
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