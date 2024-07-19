Сборная Дании осталась без главного тренера
Каспер Юльманн покинул занимаемый пост
52-летний Каспер Юльманн сложил с себя полномочия главного тренера сборной Дании, которые он исполнял последние 4 года.
Наставником датской национальной команды он стал в августе 2020-го. Под руководством Юльманна Дания выступала на Евро-2020, на котором сенсационно дошла до полуфинала, где проиграла 1:2 Англии, а также на чемпионате мира 2022 в Катаре (последнее место в квартете) и на Евро-2024 (поражение от Германии со счетом 0:2 в 1/8 финала).
Tak for alt, Kasper 🇩🇰#herrelandsholdet #ForDanmark pic.twitter.com/cRtoFAJoFR— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) July 19, 2024
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