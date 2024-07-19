ПСЖ предложил Челси подписать двух звездных нападающих

«Пари Сен-Жермен» предложил лондонскому «Челси» подписать двух нападающих: португальца Гонсалу Рамуша и француза Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает издание HITC.

По информации источника, «синие» взяли время на размышления и до сих пор не предоставили свой ответ парижскому клубу.

В сезоне 2023/24 23-летний Гонсалу Рамуш провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

На счету 25-летнего Рандаля Коло Муани 44 поединка, 12 голов и 6 ассистов в прошлой кампании. Его ценник - 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Рандале Коло Муани альтернативу Артему Довбыку видит мадридский «Атлетико».