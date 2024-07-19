Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ предложил Челси подписать двух звездных нападающих
Англия
19 июля 2024, 11:47 |
777
0

ПСЖ предложил Челси подписать двух звездных нападающих

Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло Муани могут продолжить карьеру в АЛП

19 июля 2024, 11:47 |
777
0
ПСЖ предложил Челси подписать двух звездных нападающих
Getty Images/Global Images Ukraine

«Пари Сен-Жермен» предложил лондонскому «Челси» подписать двух нападающих: португальца Гонсалу Рамуша и француза Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает издание HITC.

По информации источника, «синие» взяли время на размышления и до сих пор не предоставили свой ответ парижскому клубу.

В сезоне 2023/24 23-летний Гонсалу Рамуш провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

На счету 25-летнего Рандаля Коло Муани 44 поединка, 12 голов и 6 ассистов в прошлой кампании. Его ценник - 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Рандале Коло Муани альтернативу Артему Довбыку видит мадридский «Атлетико».

По теме:
Челси может подписать игрока сборной Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал опытного полузащитника
Интересовались год назад. Челси вернулся к варианту с перспективным игроком
Рандаль Коло Муани Гонсалу Рамуш Челси ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: HITC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы лучшие теннисисты XXI века
Теннис | 19 июля 2024, 08:16 1
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века

ESPN особо выделил Серену Уильямс и Роджера Федерера

Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Футбол | 18 июля 2024, 20:36 31
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу

Днепровский клуб не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2024/25

Многомиллионный игрок ПСЖ согласился перейти в МЮ
Футбол | 19.07.2024, 09:37
Многомиллионный игрок ПСЖ согласился перейти в МЮ
Многомиллионный игрок ПСЖ согласился перейти в МЮ
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Бокс | 18.07.2024, 13:29
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Футбол | 18.07.2024, 21:06
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
17.07.2024, 19:11 3
Война
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
17.07.2024, 15:46 1
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
18.07.2024, 02:38
Бокс
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
17.07.2024, 13:20
Бокс
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
17.07.2024, 11:27 16
Футбол
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 5
Футбол
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
17.07.2024, 08:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
17.07.2024, 08:00 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем