ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал опытного полузащитника

«Ингулец» официально объявил о подписании опытного украинского полузащитника Сергея Петько.

Трансфер состоялся на правах свободного агента. Детали сотрудничества между 30-летним футболистом и клубом-новичком Украинской Премьер-лиги не сообщаются.

Петько будет выступать за «Ингулец» под 32-м номером.

Напомним, последним клубом игрока был «Минай», который он покинул после завершения прошлой кампании.

В сезоне 2023/24 Сергей Петько провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее «Ингулец» объявил о подписании Виталия Дубилея.