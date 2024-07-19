Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал опытного полузащитника
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 11:19 |
733
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал опытного полузащитника

Сергей Петько взял в клубе 32-й номер

19 июля 2024, 11:19 |
733
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал опытного полузащитника
ФК Ингулец. Сергей Петько

«Ингулец» официально объявил о подписании опытного украинского полузащитника Сергея Петько.

Трансфер состоялся на правах свободного агента. Детали сотрудничества между 30-летним футболистом и клубом-новичком Украинской Премьер-лиги не сообщаются.

Петько будет выступать за «Ингулец» под 32-м номером.

Напомним, последним клубом игрока был «Минай», который он покинул после завершения прошлой кампании.

В сезоне 2023/24 Сергей Петько провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее «Ингулец» объявил о подписании Виталия Дубилея.

По теме:
Челси может подписать игрока сборной Бразилии
ПСЖ предложил Челси подписать двух звездных нападающих
Интересовались год назад. Челси вернулся к варианту с перспективным игроком
трансферы Ингулец Сергей Петько трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ингулец
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1
Футбол | 19 июля 2024, 06:45 0
Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1
Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1

Главные новости за 18 июля на Sport.ua

Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Футбол | 18 июля 2024, 18:20 1
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу

Немец выделил Роналду, Рамоса и Модрича

«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 18.07.2024, 18:47
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Бокс | 19.07.2024, 07:33
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Футбол | 18.07.2024, 21:54
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
17.07.2024, 13:49 4
Волейбол
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
17.07.2024, 11:27 16
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
ФОТО. Одна из самых красивых украинских спортсменок вышла замуж
ФОТО. Одна из самых красивых украинских спортсменок вышла замуж
17.07.2024, 12:50 3
Другие виды
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
17.07.2024, 08:23 2
Футбол
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
17.07.2024, 08:00 23
Футбол
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
17.07.2024, 13:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем