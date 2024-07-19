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Англия
19 июля 2024, 11:07 | Обновлено 19 июля 2024, 11:17
401
0

Интересовались год назад. Челси вернулся к варианту с перспективным игроком

Элье Ваи может покинуть «Ланс»

19 июля 2024, 11:07 | Обновлено 19 июля 2024, 11:17
401
0
Интересовались год назад. Челси вернулся к варианту с перспективным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Элье Ваи

Лондонский «Челси» интересуется французским нападающим «Ланса» Элье Ваи, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, «синие» еще не делали предложение по трансферу 21-летнего футболиста. Сейчас клуб ждет ответ «Ланса» относительно стоимости игрока.

Интересно, что «Челси» хотел подписать Элье Ваи еще год назад, когда он выступал за «Монпелье», однако тогда перспективный форвард выбрал «Ланс».

В сезоне 2023/24 Элье Ваи провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Элье Ваи Челси Ланс трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: L'Equipe
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