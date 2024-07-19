Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины

Нападающий национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассина Траоре признался, позволит ли своему сыну, Рахиму Траоре, играть за сборную Украины.

– Как складывается Ваша личная жизнь?

– В этом году мою жизнь навсегда изменило появление сына – Рахима. Я каждый день учусь быть отцом, учусь вместе с ним. Это четыре месяца невероятного опыта, который ни с чем не сравнить.

– Подождите... Рахим родился во времена, когда Вы уже играли за «Шахтер». Значит, лет через 17 сборным Украины можно будет побороться за перспективного футболиста Траоре-младшего?

– А почему нет?

– Вы позволите Рахиму играть за Украину?

– О, если бы сын дорос до уровня, когда им бы интересовались сборные такого уровня, это было бы счастье для отца! Я бы, конечно, хотел, чтобы третье поколение Траоре играло за сборную Буркина-Фасо, однако в своей жизни Рахим будет принимать решение сам. Все может быть.

Ранее Лассина Траоре поделился мыслями относительно войны в Украине.