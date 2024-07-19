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Англия
19 июля 2024, 10:23 | Обновлено 19 июля 2024, 10:38
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0

Бывший партнер Яремчука может перейти в топ-клуб АПЛ

«Тоттенхэм» контактирует с «Лиллем» по трансферу Джонатана Дэвида

19 июля 2024, 10:23 | Обновлено 19 июля 2024, 10:38
115
0
Бывший партнер Яремчука может перейти в топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Лондонский «Тоттенхэм» ежедневно контактирует с французским «Лиллем» относительно трансфера канадского нападающего Джонатана Дэвида, сообщает издание Football Insider.

По информации источника, «доги» будут готовы продать 24-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов, ведь его контракт с клубом действует только до завершения сезона 2024/25.

Интересно, что в 2018-2020 годах Джонатан Дэвид играл вместе с украинцем Романом Яремчуком в составе бельгийского «Гента», а последним тренером игрока в «Лилле» был экс-коуч донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

В прошлой кампании Джонатан Дэвид провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее Джонатаном Дэвидом интересовался «Наполи».

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Джонатан Дэвид Тоттенхэм Лилль трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: Football Insider
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