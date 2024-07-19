Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лассина ТРАОРЕ: «Страшно ли в Украине? Да. Молюсь, чтобы война закончилась»
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 10:13 |
213
0

Лассина ТРАОРЕ: «Страшно ли в Украине? Да. Молюсь, чтобы война закончилась»

Нападающий «Шахтера» поделился мнениями о войне в Украине

19 июля 2024, 10:13 |
213
0
Лассина ТРАОРЕ: «Страшно ли в Украине? Да. Молюсь, чтобы война закончилась»
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассина Траоре поделился мыслями о войне в Украине.

– После начала полномасштабного вторжения УПЛ покинуло очень много легионеров. Вы остались. Не страшно?

– Страшно. Однако что такое наши страхи по сравнению с тем, что чувствуют люди в местах, где идут боевые действия? Куда прилетают ракеты? Я молюсь, чтобы война быстрее закончилась, чтобы Украина снова стала мирным государством со счастливой жизнью, которую заслужили люди. Мне невероятно больно слышать новости о варварских обстрелах, бомбах, ракетах... Как страдают невинные люди! Смотреть фото детей, женщин, которые получили травмы, ранения, погибли... Желаю Украине оставить это позади и процветать.

– Бесспорно, футбол на фоне страданий и смертей на втором плане. Тем не менее, как вам играется в Украине в эти времена?

– Это, конечно, очень необычный опыт для футболиста: очень сложные выезды, автобусы-поезда-самолеты. Сирены воздушной тревоги, которые в каждый момент могут прервать матч здесь, в Украине. Но действительно – это второстепенно наряду с угрозой жизни людей, которая ощущается каждый день.

Ранее Лассина Траоре оценил перспективы Михаила Мудрика и Георгия Судакова.

По теме:
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Золотое поколение? Нападающий Шахтера оценил перспективы Мудрика и Судакова
Лассина ТРАОРЕ: «Был расстроен вылетом Украины из Евро»
Лассина Траоре Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен самый дорогий игрок Ла Лиги 2024/2025. И это не Мбаппе
Футбол | 19 июля 2024, 09:10 0
Известен самый дорогий игрок Ла Лиги 2024/2025. И это не Мбаппе
Известен самый дорогий игрок Ла Лиги 2024/2025. И это не Мбаппе

Больше всех получит Френки де Йонг

Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Футбол | 18 июля 2024, 21:06 1
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти

Команда провела результативный спарринг

10 самых богатых футболистов мира
Футбол | 18.07.2024, 13:31
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Футбол | 19.07.2024, 07:05
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Бокс | 18.07.2024, 13:29
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
17.07.2024, 08:00 23
Футбол
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 36
Футбол
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
17.07.2024, 19:11 2
Война
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
18.07.2024, 02:38
Бокс
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
17.07.2024, 11:27 16
Футбол
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
18.07.2024, 03:14 1
Футбол
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем