Лассина ТРАОРЕ: «Страшно ли в Украине? Да. Молюсь, чтобы война закончилась»

Нападающий национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассина Траоре поделился мыслями о войне в Украине.

– После начала полномасштабного вторжения УПЛ покинуло очень много легионеров. Вы остались. Не страшно?

– Страшно. Однако что такое наши страхи по сравнению с тем, что чувствуют люди в местах, где идут боевые действия? Куда прилетают ракеты? Я молюсь, чтобы война быстрее закончилась, чтобы Украина снова стала мирным государством со счастливой жизнью, которую заслужили люди. Мне невероятно больно слышать новости о варварских обстрелах, бомбах, ракетах... Как страдают невинные люди! Смотреть фото детей, женщин, которые получили травмы, ранения, погибли... Желаю Украине оставить это позади и процветать.

– Бесспорно, футбол на фоне страданий и смертей на втором плане. Тем не менее, как вам играется в Украине в эти времена?

– Это, конечно, очень необычный опыт для футболиста: очень сложные выезды, автобусы-поезда-самолеты. Сирены воздушной тревоги, которые в каждый момент могут прервать матч здесь, в Украине. Но действительно – это второстепенно наряду с угрозой жизни людей, которая ощущается каждый день.

Ранее Лассина Траоре оценил перспективы Михаила Мудрика и Георгия Судакова.