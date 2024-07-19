Тоттенхэм нацелился на подписание полузащитника Манчестер Юнайтед

Лондонский «Тоттенхэм» серьезно интересуется шотландским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Скоттом Мактоминеем, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, на 27-летнего футболиста также претендует «Фулхэм». «Дачники» уже успели сделать предложение «красным дьяволам», но оно было отклонено.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за своего игрока хотя бы 40 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2023/24 Скотт Мактоминей провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Скоттом Мактоминеем интересуется «Галатасарай».