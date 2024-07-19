Золотое поколение? Нападающий Шахтера оценил перспективы Мудрика и Судакова

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре оценил перспективы своего одноклубника Георгия Судакова и вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

– У нас как: сначала называли сборную «золотым поколением», сейчас много критики, причем, достается тем, кто считается самым большим талантом – как Мудрик, Судаков, например. Рассудите: ребята действительно талантливы или это мы себе комплименты говорили просто?

– Очень талантливые! Очень! Я же имею привилегию видеть их не только в игре, а работаю с ребятами ежедневно на тренировках, знаю, о чем говорю. И Миша, и Георгий – это очень талантливые футболисты. Уверен, их ждет очень сильная карьера на европейском уровне.

– Почему тогда у Мудрика проблемы в «Челси» и АПЛ?

– Стоит набраться терпения всем сторонам. Чтобы такого талантливого футболиста использовать, надо и стабильность команды, и бдительность тренеров. Мудрик – работоспособный, имеет прекрасную скорость, талант. У него все получится, и я в этом не сомневаюсь.

– Как коллектив воспринимает слухи вокруг Судакова?

– Мы рады, что Георгий – как один из игроков «Шахтера» – вызывает к себе внимание. Он очень здорово прогрессирует. Я всегда рад с ним играть.

Ранее Лассина Траоре оценил выступление сборной Украины на Евро-2024.