Золотое поколение? Нападающий Шахтера оценил перспективы Мудрика и Судакова
Лассина Траоре в восторге от украинских талантов
Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре оценил перспективы своего одноклубника Георгия Судакова и вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
– У нас как: сначала называли сборную «золотым поколением», сейчас много критики, причем, достается тем, кто считается самым большим талантом – как Мудрик, Судаков, например. Рассудите: ребята действительно талантливы или это мы себе комплименты говорили просто?
– Очень талантливые! Очень! Я же имею привилегию видеть их не только в игре, а работаю с ребятами ежедневно на тренировках, знаю, о чем говорю. И Миша, и Георгий – это очень талантливые футболисты. Уверен, их ждет очень сильная карьера на европейском уровне.
– Почему тогда у Мудрика проблемы в «Челси» и АПЛ?
– Стоит набраться терпения всем сторонам. Чтобы такого талантливого футболиста использовать, надо и стабильность команды, и бдительность тренеров. Мудрик – работоспособный, имеет прекрасную скорость, талант. У него все получится, и я в этом не сомневаюсь.
– Как коллектив воспринимает слухи вокруг Судакова?
– Мы рады, что Георгий – как один из игроков «Шахтера» – вызывает к себе внимание. Он очень здорово прогрессирует. Я всегда рад с ним играть.
Ранее Лассина Траоре оценил выступление сборной Украины на Евро-2024.
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