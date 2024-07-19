Известен самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги 2024/2025. И это не Мбаппе

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Испании нового сезона-2024/2025.

Согласно информации финансового портала Сapology, зарплата 27-летнего нидерландца до вычета налогов составляет 37,5 млн евро в год.

Второе место в рейтинге обеспеченности игроков Ла Лиги новой кампании занимает польский нападающий каталонской команды Роберт Левандовски (33,3 млн евро). Замыкает топ-3 французский новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (31,3 млн евро).

В первую десятку также входят еще пять игроков «галактикос» – Давид Алаба (4-й), Джуд Беллингем (6-й), Винисиус Жуниор (7-й), Федерико Вальверде (9-й) и Тибо Куртуа (10-й). На пятой позиции расположился словенский голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак. На восьмом месте – хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган.