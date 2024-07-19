Лассина ТРАОРЕ: «Был расстроен вылетом Украины из Евро»

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024.

«Как и все, я был расстроен вылетом Украины уже на групповом этапе. По моему мнению, по подбору игроков, силе и классу, ваша сборная заслужила дойти, например, до четвертьфинала. Я всегда поддерживаю наших футболистов - Тараса Степаненко, Колю Матвиенко, Фиму Коноплю, Георгия Судакова, всех представителей «Шахтера».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины одержала лишь 1 победу и закончила турнир на последнем месте в своем квартете с разницей мячей -2. Интересно, что «сине-желтые» стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая, набрав 4 очка, финишировала 4-й в своей группе.