Лассина ТРАОРЕ: «Был расстроен вылетом Украины из Евро»
Нападающий «Шахтера» оценил выступление сине-желтых на чемпионате Европы
Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024.
«Как и все, я был расстроен вылетом Украины уже на групповом этапе. По моему мнению, по подбору игроков, силе и классу, ваша сборная заслужила дойти, например, до четвертьфинала. Я всегда поддерживаю наших футболистов - Тараса Степаненко, Колю Матвиенко, Фиму Коноплю, Георгия Судакова, всех представителей «Шахтера».
Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины одержала лишь 1 победу и закончила турнир на последнем месте в своем квартете с разницей мячей -2. Интересно, что «сине-желтые» стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая, набрав 4 очка, финишировала 4-й в своей группе.
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