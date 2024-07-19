Украина. Премьер лига19 июля 2024, 03:23 | Обновлено 19 июля 2024, 03:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилил линию защиты молодым футболистом
22-летний Виталий Дубилей стал игроком клуба УПЛ
19 июля 2024, 03:23 | Обновлено 19 июля 2024, 03:53
36
0
Клуб-новичок УПЛ Ингулец усилил линию защиты молодым футболистом.
22-летний Виталий Дубилей стал игроком клуба из Петрово.
Контракт подписано сроком на три года, до лета 2027 года.
Ранее Дубилей выступал за команду «Чайка» Петропавловская Борщаговка.
В прошлом сезоне Виталий провел 25 матчей и забил 6 голов во Второй лиге.
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