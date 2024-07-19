ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилил линию защиты молодым футболистом

Клуб-новичок УПЛ Ингулец усилил линию защиты молодым футболистом.

22-летний Виталий Дубилей стал игроком клуба из Петрово.

Контракт подписано сроком на три года, до лета 2027 года.

Ранее Дубилей выступал за команду «Чайка» Петропавловская Борщаговка.

В прошлом сезоне Виталий провел 25 матчей и забил 6 голов во Второй лиге.