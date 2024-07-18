Дальше – Лига чемпионов. Динамо провело на сборе 5 матчей. Какие результаты

Подходит к завершению подготовка «Динамо» к новому сезону, а киевляне на сборе в Австрии успели провести пять контрольных матчей.

Команда Александра Шовковского выиграла у «Бронбю» 4:0 и «Мамелоди Сандаунз» 1:0, сыграла вничью 0:0 с «Падерборном» и 2:2 с «Шальке», а также уступила «Униону» 2:3.

Далее «Динамо» сыграет с «Партизаном» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут 23 и 31 июля.

Что касается чемпионата Украины, то киевляне из-за участия своих игроков в Олимпиаде перенесут стартовые туры УПЛ, поэтому матч против «Александрии» точно не состоится 3 августа в рамках 1-го тура.