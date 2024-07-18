Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дальше – Лига чемпионов. Динамо провело на сборе 5 матчей. Какие результаты
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 22:41 | Обновлено 18 июля 2024, 22:44
788
1

Дальше – Лига чемпионов. Динамо провело на сборе 5 матчей. Какие результаты

Команда Шовковского – на финише подготовки к сезону

18 июля 2024, 22:41 | Обновлено 18 июля 2024, 22:44
788
1
Дальше – Лига чемпионов. Динамо провело на сборе 5 матчей. Какие результаты
ФК Динамо Киев

Подходит к завершению подготовка «Динамо» к новому сезону, а киевляне на сборе в Австрии успели провести пять контрольных матчей.

Команда Александра Шовковского выиграла у «Бронбю» 4:0 и «Мамелоди Сандаунз» 1:0, сыграла вничью 0:0 с «Падерборном» и 2:2 с «Шальке», а также уступила «Униону» 2:3.

Далее «Динамо» сыграет с «Партизаном» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут 23 и 31 июля.

Что касается чемпионата Украины, то киевляне из-за участия своих игроков в Олимпиаде перенесут стартовые туры УПЛ, поэтому матч против «Александрии» точно не состоится 3 августа в рамках 1-го тура.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Суд признал Карпаты правопреемником старого клуба
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Партизан Белград чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Футбол | 18 июля 2024, 12:36 22
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели

Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба

Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов
Футбол | 18 июля 2024, 20:24 1
Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов
Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов

Фрагменты очередного контрольного матча на сборе Динамо

Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Бокс | 18.07.2024, 08:15
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Футбол | 18.07.2024, 20:36
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Футбол | 18.07.2024, 03:14
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Двоякое впечатление.
Вроде в центре и в нападении получается что то, но в то же время как и в прошлом году огромное количество ошибок в обороне и в игре под прессингом в центре поля. Именно после таких ошибок в прошлом году вылетели от Бешикташа.Не хотелось бы повторения.
Так что надеемся на удачу и собранность команды в официальных играх...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 11
Футбол
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
18.07.2024, 07:54 10
Футбол
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 4
Футбол
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
17.07.2024, 07:22 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
16.07.2024, 20:45 5
Футбол
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
17.07.2024, 19:20 6
Футбол
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
17.07.2024, 06:35
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем