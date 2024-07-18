«У нас будет сильная команда». Жирона рассказала о трансферной ситуации

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель уверен, что после завершения чемпионата Европы трансферный рынок постепенно активизируется, а команда получит усиление перед новым сезоном.

«Ситуация на трансферном рынке немного утихла из-за чемпионата Европы и Копа Америка. Эти турниры завершились, а теперь будет Олимпиада. Мы сохраняем спокойствие».

«Уверен, что у нас будет сильная команда, мы сможем конкурировать со всеми. Да, нас покинули важные игроки, однако без усиления мы не останемся», — сказал Карсель.

Пока нет понимания, останутся ли украинские лидеры Виктор Цыганков и Артем Довбик. Оба имеют варианты продолжения карьеры в других командах.