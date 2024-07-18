Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У нас будет сильная команда». Жирона рассказала о трансферной ситуации
Испания
18 июля 2024, 21:28 | Обновлено 18 июля 2024, 21:39
1145
0

«У нас будет сильная команда». Жирона рассказала о трансферной ситуации

Карсель отметил, что трансферный рынок после Евро все еще спокойный

18 июля 2024, 21:28 | Обновлено 18 июля 2024, 21:39
1145
0
«У нас будет сильная команда». Жирона рассказала о трансферной ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель уверен, что после завершения чемпионата Европы трансферный рынок постепенно активизируется, а команда получит усиление перед новым сезоном.

«Ситуация на трансферном рынке немного утихла из-за чемпионата Европы и Копа Америка. Эти турниры завершились, а теперь будет Олимпиада. Мы сохраняем спокойствие».

«Уверен, что у нас будет сильная команда, мы сможем конкурировать со всеми. Да, нас покинули важные игроки, однако без усиления мы не останемся», — сказал Карсель.

Пока нет понимания, останутся ли украинские лидеры Виктор Цыганков и Артем Довбик. Оба имеют варианты продолжения карьеры в других командах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко подписал форварда Интера
ОФИЦИАЛЬНО. Байер отдал 20 миллионов за французского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал скандального форварда МЮ
Кике Карсель Жирона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
Футбол | 18 июля 2024, 16:20 8
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1

Украинская ассоциация футбола не видит оснований для рассмотрения вопросов по клубу

Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец
Футбол | 18 июля 2024, 10:56 1
Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец
Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец

Украинский вратарь хотел бы перейти в «Челси»

Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 18.07.2024, 07:54
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Вратарь Украины U-23 Фесюн отразил два пенальти в одном матче
Футбол | 18.07.2024, 20:33
Вратарь Украины U-23 Фесюн отразил два пенальти в одном матче
Вратарь Украины U-23 Фесюн отразил два пенальти в одном матче
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Футбол | 18.07.2024, 12:36
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
17.07.2024, 15:46 1
Бокс
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 6
Бокс
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
17.07.2024, 13:55 15
Футбол
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
17.07.2024, 08:00 22
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем