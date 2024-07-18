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  4. Коноплянка рассказал, как им с Зозулей пришла идея стать агентами
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 08:49 |
646
0

Коноплянка рассказал, как им с Зозулей пришла идея стать агентами

Бывшие игроки сборной Украины хотят помогать молодым футболистам

18 июля 2024, 08:49 |
646
0
Коноплянка рассказал, как им с Зозулей пришла идея стать агентами
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как им с Романом Зозулей пришла идея создать футбольное агентство.

– Мы созванивались с Ромой очень часто, разговаривали за всех игроков. Всегда своих как-то обсуждали – когда они играют, куда кто перешел. И это так получилось случайно... Это не случайно, что мы разговариваем за футбол – случайно, что мы в один голос как-то сказали, что прикольно это все. Потому что мы это все прошли, и хочется помочь, поменять эту ситуацию на примере, как у меня было, на примере, как было у Ромы. Потому что у нас не было таких агентов, кому могли мы доверять, а это очень важно. Если ты доверяешь агенту – он все делает. Если у тебя есть такой человек, ты можешь не переживать, он будет делать для тебя все самое лучшее – и ты в шоколаде.

И мы так заговорили об этом: «Может, попробуем?» – «Давай, почему нет?». Хочется помочь талантливым игрокам, которые хотят играть не только в топовых клубах Украины, а еще в Европе. Мы попробуем подкорректировать этот момент, и я уверен, что у нас все получится.

– Почему не тренер или спортдиректор, а именно агент?

– На данный момент хочется попробовать в этой сфере. Это футбол. Директор – также в футболе, тренер – да, конечно, все понимают. Поэтому все может быть. Может, я скажу через 2 года, что не так нравится, как я планировал. А может и наоборот. Лучше пробовать все, чем сидеть на месте и рассказывать что-то.

– Твоя агентская мечта?

– Как я вижу это: все мои игроки мне доверяют, они меня ценят, и я тоже. Я приезжаю на все стадионы. Это будет, представляете, финал Лиги чемпионов. Это вот цель – я приезжаю на этот финал и знаю, что он там забивает гол. Это наша мечта, к которой мы идем.

– Какие планы агентства на ближайшее будущее?

– У нас уже есть ребята, с которыми мы подписали. Мы это официально не ставили в интернет для того, чтобы сделать это видео, и тогда уже можно показывать наших всех игроков. Поэтому мы и сделали уже более 5 трансферов в нашем инстаграме и мы это все будем публиковать. Мы уже в деле.

Ранее Евгений Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка футбольные агенты
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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