Тренер Тоттенхэма отреагировал на слухи о назначении в сборную Англии

Австралийский главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на слухи о возможном назначении в национальную сборную Англии:

«Сегодня днем я спал, поэтому понятия не имею, о чем вы говорите. Я – главный тренер «Тоттенхэма», и я полон решимости принести успех этому клубу. Вот на чем я сейчас полностью сосредоточен».

Напомним, 16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе национальной сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.