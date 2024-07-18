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Англия
18 июля 2024, 08:11 |
185
0

Тренер Тоттенхэма отреагировал на слухи о назначении в сборную Англии

Ангелос Постекоглу ничего не знает

18 июля 2024, 08:11 |
185
0
Тренер Тоттенхэма отреагировал на слухи о назначении в сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Австралийский главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на слухи о возможном назначении в национальную сборную Англии:

«Сегодня днем я спал, поэтому понятия не имею, о чем вы говорите. Я – главный тренер «Тоттенхэма», и я полон решимости принести успех этому клубу. Вот на чем я сейчас полностью сосредоточен».

Напомним, 16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе национальной сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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