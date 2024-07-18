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  4. Евгений КОНОПЛЯНКА: «Counter-Strike был моим вторым домом»
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 07:59 |
278
0

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Counter-Strike был моим вторым домом»

Бывший футболист сборной Украины рассказал об идее создания киберспортивной команды

18 июля 2024, 07:59 |
278
0
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Counter-Strike был моим вторым домом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об идее создания киберспортивной команды kONO.ECF.

– Это как хобби. Тебе нравится играть в большой теннис – ты играешь и кайфуешь. Интересовался еще, пожалуй, с 9 лет Counter-Strike. Иногда проходил мимо школы: «Так... Туда или туда?» Нет, я учился, но хочу сказать, что также я залетал. Это как второй мой дом был. Я там проводил много времени со своими друзьями. И с тех пор Counter-Strike остался в моем сердце, и я ничего не могу с этим поделать. Даже до сих пор играю. Я всегда хотел... Я был футболистом, не было никогда времени достаточно, но я всегда следил за NaVi, Monte, всеми командами, много команд знаю. И хотел также открыть свою команду, но не было времени. Это время немного появилось – и реализуем этот проект.

– Расскажи о своем киберспортивном бэкграунде.

– Когда был CS:GO, был 10-й левел. Сыграл в районе 1000 матчей на FACEIT. Matchmaking – не интересно, потому что там много читеров. Когда вышла CS2 – поменялась стрельба, многое поменялось, и взлетел на 9-й левел. Игр почти 2000 на FACEIT. Поэтому знаю, как прицел держать. В другие игры не играю совсем, потому что времени и так нет. Играю только когда уже дети спят. Мой сын также любит это делать. Он когда видит, что я играю, даже если это 12 часов ночи, просто говорит: «Нет, какое спать? Давай ты одну, я одну».

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Евгений Коноплянка Counter-Strike
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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