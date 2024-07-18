Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам
Евгений считает, что нужно раньше ехать в Европу
Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам:
«Нужно идти в Европу и играть так же хорошо, как в Украине, немного раньше - в 20-22 года. И тогда брать 1-2 года на адаптацию, понимать менталитет, понимать, как играть, какие там люди, как нужно готовиться. Много моментов.
Хочу посоветовать молодым футболистам: если вы хотите достичь каких-то целей, быть в «Барселоне», «Реале» – нужно ехать немножко раньше».
Ранее Евгений Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры.
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