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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 07:38 |
598
2

Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам

Евгений считает, что нужно раньше ехать в Европу

18 июля 2024, 07:38 |
598
2
Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам:

«Нужно идти в Европу и играть так же хорошо, как в Украине, немного раньше - в 20-22 года. И тогда брать 1-2 года на адаптацию, понимать менталитет, понимать, как играть, какие там люди, как нужно готовиться. Много моментов.

Хочу посоветовать молодым футболистам: если вы хотите достичь каких-то целей, быть в «Барселоне», «Реале» – нужно ехать немножко раньше».

Ранее Евгений Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры.

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Евгений Коноплянка
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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Serhii P.
Ось моя порада: "Потрібно працювати, а не халявити як Коноплянка"
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Юрий Бойко
Євген *мамина черешня* Коноплянка: це не я винен, що обісрався в Європі, а Коломойський, який пізно відпустив. Сиклива дитяча позиція перекладати свої невдачі на когось іншого - у цьому весь наш футбол, і Коноплянка гарний приклад. Так само як і вся наша збірна, якій винні і румуни зі словаками, які договорняк зіграли, і рефері, який щось там не поставив, і журналісти, які перехвалили. Але не вони самі, які обісрались в найслабшій групі Євро
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