Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам:

«Нужно идти в Европу и играть так же хорошо, как в Украине, немного раньше - в 20-22 года. И тогда брать 1-2 года на адаптацию, понимать менталитет, понимать, как играть, какие там люди, как нужно готовиться. Много моментов.

Хочу посоветовать молодым футболистам: если вы хотите достичь каких-то целей, быть в «Барселоне», «Реале» – нужно ехать немножко раньше».

Ранее Евгений Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры.