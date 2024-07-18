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Товарищеские матчи
Агробизнес
17.07.2024 12:00 – FT 6 : 0
Ревера 1908
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 июля 2024, 00:43 | Обновлено 18 июля 2024, 00:49
20
0

Агробизнес отгрузил 6 мячей в ворота новичка Второй лиги

Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону

18 июля 2024, 00:43 | Обновлено 18 июля 2024, 00:49
20
0
Агробизнес отгрузил 6 мячей в ворота новичка Второй лиги
ФК Агробизнес

Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону.

17 июля клуб Первой лиги Агробизнес из Волочиска на домашней арене отгрузил 6 мячей сопернику.

Фиаско потерпел ивано-франковский клуб Ревера 1908, новичок Второй лиги.

Товарищеский матч

17 июля. Волочиск, стадион Юность

Агробизнес (Волочиск) – Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – 6:0

Голы: Войтиховский, 4, 51, Глоба, 34, Станкович, 41, Кузьмин, 54, Волков, 72

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Агробизнес
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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