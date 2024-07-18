Товарищеские матчи
17.07.2024 12:00 – FT 6 : 0
Украина. Первая лига18 июля 2024, 00:43 | Обновлено 18 июля 2024, 00:49
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Агробизнес отгрузил 6 мячей в ворота новичка Второй лиги
Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону
18 июля 2024, 00:43 | Обновлено 18 июля 2024, 00:49
20
0
Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону.
17 июля клуб Первой лиги Агробизнес из Волочиска на домашней арене отгрузил 6 мячей сопернику.
Фиаско потерпел ивано-франковский клуб Ревера 1908, новичок Второй лиги.
Товарищеский матч
17 июля. Волочиск, стадион Юность
Агробизнес (Волочиск) – Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – 6:0
Голы: Войтиховский, 4, 51, Глоба, 34, Станкович, 41, Кузьмин, 54, Волков, 72
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