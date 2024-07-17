Опередить клубы АПЛ. Барселона ведет борьбу за лидера сборной Испании

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» активно ведет переговоры с представителями вингера сборной Испании Нико Уильямса.

Каталонский клуб намерен как можно быстрее договориться с игроком «Атлетика» Бильбао, чтобы опередить команды АПЛ, у которых намного больше финансовых возможностей.

Сам Уильямс хочет остаться в Испании, однако гранды АПЛ готовы предложить значительно больше денег.

Агент футболиста в среду встретился с менеджером «Барселоны» Деко, а клуб заявил, что готов оформить большой трансфер, несмотря на финансовые проблемы.