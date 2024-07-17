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Испания
17 июля 2024, 23:14 | Обновлено 17 июля 2024, 23:17
650
0

Опередить клубы АПЛ. Барселона ведет борьбу за лидера сборной Испании

Уильямс все ближе к Барселоне

17 июля 2024, 23:14 | Обновлено 17 июля 2024, 23:17
650
0
Опередить клубы АПЛ. Барселона ведет борьбу за лидера сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» активно ведет переговоры с представителями вингера сборной Испании Нико Уильямса.

Каталонский клуб намерен как можно быстрее договориться с игроком «Атлетика» Бильбао, чтобы опередить команды АПЛ, у которых намного больше финансовых возможностей.

Сам Уильямс хочет остаться в Испании, однако гранды АПЛ готовы предложить значительно больше денег.

Агент футболиста в среду встретился с менеджером «Барселоны» Деко, а клуб заявил, что готов оформить большой трансфер, несмотря на финансовые проблемы.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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