Дубль Ассинора. Черкасский ЛНЗ в спарринге обыграл Александрию
Украинские команды ведут подготовку к новому сезону
17 июля состоялся очередной спарринг украинских клубов, ведущих подготовку к новому сезону.
Игра между ЛНЗ и Александрией закончилась со счетом 2:1 в пользу черкасского клуба.
Следующую игру ЛНЗ играет дома 20 июля против Оболони.
Товарищеский матч
17 июля. 18:00. Черкассы
ЛНЗ (Черкассы) – Александрия – 2:1
Голы: Ассинор, 36, 53 – Кампос, 90+1
ЛНЗ: Кучеренко – Муравский (Салиху, 64), Путря (Пасич, 64), Дайко (Штефанко, 79), Каплиенко (Стасюк, 64) – Ангелов (Бойко, 72), Яшари (Бар, 64), Тилль (Кальчук, 74) – Наумец (ИНП, 64), Олейник (Эйнел, 64), Ассинор (Молло, 64)
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