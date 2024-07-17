Дубль Ассинора. Черкасский ЛНЗ в спарринге обыграл Александрию

17 июля состоялся очередной спарринг украинских клубов, ведущих подготовку к новому сезону.

Игра между ЛНЗ и Александрией закончилась со счетом 2:1 в пользу черкасского клуба.

Следующую игру ЛНЗ играет дома 20 июля против Оболони.

Товарищеский матч

17 июля. 18:00. Черкассы

ЛНЗ (Черкассы) – Александрия – 2:1

Голы: Ассинор, 36, 53 – Кампос, 90+1

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский (Салиху, 64), Путря (Пасич, 64), Дайко (Штефанко, 79), Каплиенко (Стасюк, 64) – Ангелов (Бойко, 72), Яшари (Бар, 64), Тилль (Кальчук, 74) – Наумец (ИНП, 64), Олейник (Эйнел, 64), Ассинор (Молло, 64)