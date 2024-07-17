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Англия
17 июля 2024, 18:08 |
308
0

Экс-звезда сборной Нидерландов вошел в тренерский штаб Ливерпуля

Джон Хейтинга будет помогать Арне Слоту

17 июля 2024, 18:08 |
308
0
Экс-звезда сборной Нидерландов вошел в тренерский штаб Ливерпуля
ФК Ливерпуль. Джон Хейтинга

«Ливерпуль» официально сообщил о том, что в тренерский штаб нового наставника команды Арне Слота вошел его соотечественник, Джон Хейтинга. Сроки действия контракта не называются.

В прошлом сезоне Хейтинга входил в тренерский штаб «Вест Хэма». До этого 40-летний нидерландский специалист работал главным тренером в молодежных и основной командах «Аякса».

В качестве игрока Хейтинга выступал за «Аякс», «Атлетико» Мадрид, «Эвертон», «Фулхэм» и «Герту». В период с 2004 по 2013 годы провел 87 матчей и забил 7 голов за сборную Нидерландов.

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Ливерпуль Джон Хейтинга Арне Слот
Олег Дидух Источник: ФК Ливерпуль
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