Экс-звезда сборной Нидерландов вошел в тренерский штаб Ливерпуля

«Ливерпуль» официально сообщил о том, что в тренерский штаб нового наставника команды Арне Слота вошел его соотечественник, Джон Хейтинга. Сроки действия контракта не называются.

В прошлом сезоне Хейтинга входил в тренерский штаб «Вест Хэма». До этого 40-летний нидерландский специалист работал главным тренером в молодежных и основной командах «Аякса».

В качестве игрока Хейтинга выступал за «Аякс», «Атлетико» Мадрид, «Эвертон», «Фулхэм» и «Герту». В период с 2004 по 2013 годы провел 87 матчей и забил 7 голов за сборную Нидерландов.