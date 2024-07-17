Михайленко рассказал о подготовке к матчу против Норвегии на Евро U-19

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке к матчу против Норвегии на чемпионате Европы U-19.

«Каждая отдельная игра на Евро – отдельная история, все соперники играют по-разному. Норвежцы действуют в очень агрессивном стиле, высоко прессингуют, это атлетичная команда, которая играет в высоком темпе и не позволяет долго контролировать мяч.

Нам важно понимать, как мы хотим проходить их давление. Тренеры сделают свою работу, что касается тактической подготовки, поэтому останется психологический и эмоциональный настрой команды.

Мы провели хорошую тренировку, не занимался только Геннадий Синчук. Ему будет тяжело восстановиться к следующей игре – у него повреждение колена и мы пока не понимаем, насколько оно серьезное. Все остальные готовятся к игре.

Это лобовая игра и для нас, и для Норвегии. Поэтому все будут выходить на матч побеждать. Чувствуем, что за нашими выступлениями следят в Украине, поддерживают и болеют. Поэтому очень хорошо понимаем, для кого играем», – сказал Михайленко.

Матч Норвегия U-19 – Украина U-19 состоится 18 июля в Белфасте, начало в 17:30 по Киеву.