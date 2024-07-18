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  4. Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро-2024
Испания
18 июля 2024, 00:41 |
177
0

Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро-2024

Президент «Реала» готов рассмотреть уход украинца за 25-30 миллионов евро

18 июля 2024, 00:41 |
177
0
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Флорентино Перес

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, украинский вратарь пока не определился со своим будущим в «королевском клубе». Президент «Реала» Флорентино Перес решит выставить украинца на трансфер, если он не продлит соглашение. Перес определил, что за трансфер украинца «Реал» будет просить 25-30 миллионов евро. Сейчас у Лунина действующий контракт до лета 2025 года.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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