Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро-2024

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, украинский вратарь пока не определился со своим будущим в «королевском клубе». Президент «Реала» Флорентино Перес решит выставить украинца на трансфер, если он не продлит соглашение. Перес определил, что за трансфер украинца «Реал» будет просить 25-30 миллионов евро. Сейчас у Лунина действующий контракт до лета 2025 года.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».