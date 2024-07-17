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  4. ФОТО. Бавария презентовала выездную форму в непривычных цветах
Германия
17 июля 2024, 15:49 |
626
0

ФОТО. Бавария презентовала выездную форму в непривычных цветах

Мюнхенский клуб будет играть в темных цветах

17 июля 2024, 15:49 |
626
0
ФОТО. Бавария презентовала выездную форму в непривычных цветах
ФК Бавария

Мюнхенская «Бавария» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовала выездной комплект формы на сезон 2023/2024.

Он выполнен в непривычных для «Баварии» цветах. Основной цвет – черный, также на форме есть бирюзовые элементы. Логотипы клуба и спонсоров выполнены в красном цвете.

Впервые в новой форме «Бавария» сыграет 3 августа против «Тоттенхэма» в товарищеском турнире Audi Cup.

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Бавария игровая форма фото Adidas
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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