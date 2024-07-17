ФОТО. Бавария презентовала выездную форму в непривычных цветах

Мюнхенская «Бавария» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовала выездной комплект формы на сезон 2023/2024.

Он выполнен в непривычных для «Баварии» цветах. Основной цвет – черный, также на форме есть бирюзовые элементы. Логотипы клуба и спонсоров выполнены в красном цвете.

Впервые в новой форме «Бавария» сыграет 3 августа против «Тоттенхэма» в товарищеском турнире Audi Cup.