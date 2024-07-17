ATP17 июля 2024, 14:58 |
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Орлов был близок к выходу в четвертьфинал челленджера в Астане
Владислав 2,5 часа сражался в матче второго круга
17 июля 2024, 14:58 |
116
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Украинский теннисист Владислав Орлов не смог пробиться в 1/4 финала на хардовом челленджере в Астане (Казахстан).
В матче второго раунда основы украинец в трех сетах уступил Евгению Карловскому.
Астана. Второй круг
Владислав Орлов (Украина) – Евгений Карловский – 7:5, 4:6, 4:6
Отметим, что Орлов в третий раз сыграл на этой стадии челленджеров. Пройти дальше ему не удавалось.
Владислав продолжит борьбу на турнире в Астане в парном разряде.
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