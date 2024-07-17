Орлов был близок к выходу в четвертьфинал челленджера в Астане

Украинский теннисист Владислав Орлов не смог пробиться в 1/4 финала на хардовом челленджере в Астане (Казахстан).

В матче второго раунда основы украинец в трех сетах уступил Евгению Карловскому.

Астана. Второй круг

Владислав Орлов (Украина) – Евгений Карловский – 7:5, 4:6, 4:6

Отметим, что Орлов в третий раз сыграл на этой стадии челленджеров. Пройти дальше ему не удавалось.

Владислав продолжит борьбу на турнире в Астане в парном разряде.