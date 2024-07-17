У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы

СК «Днепр-1» с каждым днем лишается всевозможных активов.

До 19 июля 2024 года команда должна будет освободить место своего базирования, а именно базу в Приднепровске.

Тоже самое касается стадиона «Днепр-Арена», состояние полей которой находится в ужасном состоянии, – сообщает Fcdnipro

Кроме этого, несмотря на то, что весь клубный персонал уволен, задолженность перед ним все еще остается и достигает порядка 6 месяцев.

Раннее мы сообщали о том, кто может заменить «Днепр-1» в УПЛ.