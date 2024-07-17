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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 14:12 | Обновлено 17 июля 2024, 14:26
2484
2

У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы

Клуб будет выселен с базы в Приднепровске

17 июля 2024, 14:12 | Обновлено 17 июля 2024, 14:26
2484
2
У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы
СК Днепр-1

СК «Днепр-1» с каждым днем лишается всевозможных активов.

До 19 июля 2024 года команда должна будет освободить место своего базирования, а именно базу в Приднепровске.

Тоже самое касается стадиона «Днепр-Арена», состояние полей которой находится в ужасном состоянии, – сообщает Fcdnipro

Кроме этого, несмотря на то, что весь клубный персонал уволен, задолженность перед ним все еще остается и достигает порядка 6 месяцев.

Раннее мы сообщали о том, кто может заменить «Днепр-1» в УПЛ.

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Алексей Тиньков Источник: Фан-сайт ФК Днепр
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Комментарии 2
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inflicted
Очевидний результат, коли розумієш, що клубом займаються шулери
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+4
Demid Romanchik
Но Берёза найдет виновных...Укроет их жёстким матом... Как обычно....
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0
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