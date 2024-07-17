Дарья Снигур – Мария Портильо Рамиреc. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В первом раунде украинка, которая защищте титул, сразится против Марии Портильо Рамирес из Мексики (№494 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Каролиной Гомес (№1115 WTA) или Линой Глушко (№307 WTA).

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