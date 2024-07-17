ITF17 июля 2024, 13:30 |
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Дарья Снигур – Мария Портильо Рамиреc. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Витории
17 июля 2024, 13:30 |
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17 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
В первом раунде украинка, которая защищте титул, сразится против Марии Портильо Рамирес из Мексики (№494 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Каролиной Гомес (№1115 WTA) или Линой Глушко (№307 WTA).
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