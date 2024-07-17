Анатолий МИСЮРА: «Черноморец продолжает развиваться»
Генеральный директор «Черноморца» оценил перспективы клуба
Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра оценил перспективы «моряков«:
«Хочу сказать, что те слухи, которые были сказаны ранее - это все не имеет своего подтверждения. Могу заверить, что клуб на сегодня продолжает развиваться.
Задача на наш сезон – это развитие команды, составить новый состав команды, закрепиться не хуже в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне, продолжить развивать нашу молодежь, которая есть у футбольного клуба «Черноморец». И уже на следующий сезон выходить с более конкретными задачами, стараться участвовать в европейских кубковых соревнованиях.
То есть мы работаем, мы развиваемся. Мы сейчас с Александром Бабичем составим новую программу подготовки молодежи. У нас уже есть наработки, есть молодежь, которая сотрудничает с основной командой. Думаю, что все будет хорошо».
Ранее Анатолий Мисюра рассказал, как идет процесс выплаты долгов перед футболистами.
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