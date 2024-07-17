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  4. Анатолий МИСЮРА: «Черноморец продолжает развиваться»
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 13:07 |
330
0

Анатолий МИСЮРА: «Черноморец продолжает развиваться»

Генеральный директор «Черноморца» оценил перспективы клуба

17 июля 2024, 13:07 |
330
0
Анатолий МИСЮРА: «Черноморец продолжает развиваться»
ФК Черноморец. Анатолий Мисюра (по центру)

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра оценил перспективы «моряков«:

«Хочу сказать, что те слухи, которые были сказаны ранее - это все не имеет своего подтверждения. Могу заверить, что клуб на сегодня продолжает развиваться.

Задача на наш сезон – это развитие команды, составить новый состав команды, закрепиться не хуже в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне, продолжить развивать нашу молодежь, которая есть у футбольного клуба «Черноморец». И уже на следующий сезон выходить с более конкретными задачами, стараться участвовать в европейских кубковых соревнованиях.

То есть мы работаем, мы развиваемся. Мы сейчас с Александром Бабичем составим новую программу подготовки молодежи. У нас уже есть наработки, есть молодежь, которая сотрудничает с основной командой. Думаю, что все будет хорошо».

Ранее Анатолий Мисюра рассказал, как идет процесс выплаты долгов перед футболистами.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Черноморец
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