Александр ПИХАЛЕНОК: «В поединках с Партизаном будет много борьбы»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против сербского «Партизана».

– Чего ожидаешь от «Партизана»? Как оцениваешь соперника?

– Будет очень тяжелый матч – это сто процентов. Сербы всегда играют в силовой футбол. Будет много борьбы – в этом компоненте важно не проиграть, и тогда все будет хорошо.

– У тебя есть неудачный опыт игры в квалификационных раундах в прошлом сезоне. Что важно перед этими матчами в плане настройки?

– Настрой должен быть всегда, в каждом матче должна быть стопроцентная самоотдача. Если говорить о квалификации – тяжелее всего проходить первого соперника.

– Тот факт, что для «Динамо» это будет первый официальный матч в сезоне, а для сербского клуба – нет, является преимуществом для соперника?

– Не могу сказать, будет ли это преимуществом. Надо выходить и играть с первой и до последней минуты, отдаваться на поле на все сто процентов.

– Рассчитываете ли на фактор своего поля в Люблине?

– Конечно, ждем наших болельщиков. Приглашаем их прийти на стадион. Их поддержка очень важна для нас.

Первый матч между «Динамо» и «Партизаном» состоится 23 июля в 21:00 по киевскому времени.