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  4. Отказал Реалу ради АПЛ. Француз завершает свой переход в Манчестер Юнайтед
Англия
17 июля 2024, 12:36 |
1303
0

Отказал Реалу ради АПЛ. Француз завершает свой переход в Манчестер Юнайтед

Лени Йоро выбирал между мадридским «Реалом» и «манкунианцами»

17 июля 2024, 12:36 |
1303
0
Отказал Реалу ради АПЛ. Француз завершает свой переход в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

Французский защитник Лени Йоро переходит в «Манчестер Юнайтед».

Лени Йоро летит в Великобританию для прохождения медосмотра и завершения личных условий, так как «Манчестер Юнайтед» стремится быстрее завершить подписание игрока из «Лилля».

18-летний защитник первоначально предпочитал «Реал Мадрид», но «Лилль» принял начальное предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 62 миллиона евро, что оказалось больше, чем предложение «сливочных». Ещё предстоит работа над некоторыми делатями, но сделка уже близка к завершению, – сообщает известный журналист Дэвид Орнштейн.

В прошлом сезоне Лени Йоро провел за «Лилль» во всех турнирах 44 поединка и сумел забить три гола. Портал Transfermarkt оценивает француза в €50 млн.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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