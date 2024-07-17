Отказал Реалу ради АПЛ. Француз завершает свой переход в Манчестер Юнайтед

Французский защитник Лени Йоро переходит в «Манчестер Юнайтед».

Лени Йоро летит в Великобританию для прохождения медосмотра и завершения личных условий, так как «Манчестер Юнайтед» стремится быстрее завершить подписание игрока из «Лилля».

18-летний защитник первоначально предпочитал «Реал Мадрид», но «Лилль» принял начальное предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 62 миллиона евро, что оказалось больше, чем предложение «сливочных». Ещё предстоит работа над некоторыми делатями, но сделка уже близка к завершению, – сообщает известный журналист Дэвид Орнштейн.

В прошлом сезоне Лени Йоро провел за «Лилль» во всех турнирах 44 поединка и сумел забить три гола. Портал Transfermarkt оценивает француза в €50 млн.