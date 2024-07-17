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ITF
17 июля 2024, 12:43 | Обновлено 17 июля 2024, 12:45
178
0

Стародубцева пробилась во второй круг на 100-тысячнике ITF в Испании

Юлия обыграла Лию Каратанчеву из Болгарии

17 июля 2024, 12:43 | Обновлено 17 июля 2024, 12:45
178
0
Стародубцева пробилась во второй круг на 100-тысячнике ITF в Испании
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В первом раунде украинка переиграла Лию Каратанчеву из Болгарии (№447 WTA).

Витория. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:4, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.

В следующем раунде Стародубцева сыграет с Еленой Ямшиди (№968 WTA) или Магали Кемпен (№462 WTA).

Ранее Юлия вышла на этом турнире в парный четвертьфинал.

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Лия Каратанчева Юлия Стародубцева ITF Витория
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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