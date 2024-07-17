ITF17 июля 2024, 12:43 | Обновлено 17 июля 2024, 12:45
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Стародубцева пробилась во второй круг на 100-тысячнике ITF в Испании
Юлия обыграла Лию Каратанчеву из Болгарии
17 июля 2024, 12:43 | Обновлено 17 июля 2024, 12:45
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
В первом раунде украинка переиграла Лию Каратанчеву из Болгарии (№447 WTA).
Витория. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:4, 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.
В следующем раунде Стародубцева сыграет с Еленой Ямшиди (№968 WTA) или Магали Кемпен (№462 WTA).
Ранее Юлия вышла на этом турнире в парный четвертьфинал.
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