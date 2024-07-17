Стародубцева пробилась во второй круг на 100-тысячнике ITF в Испании

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В первом раунде украинка переиграла Лию Каратанчеву из Болгарии (№447 WTA).

Витория. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:4, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.

В следующем раунде Стародубцева сыграет с Еленой Ямшиди (№968 WTA) или Магали Кемпен (№462 WTA).

Ранее Юлия вышла на этом турнире в парный четвертьфинал.