ПИХАЛЕНОК: «В Динамо хороший коллектив, меня приняли очень классно»

Новый полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от первых летних сборов со столичной командой.

– Александр, как для тебя проходят тренировочные сборы?

– Немного устали, но мы готовимся к очень важному матчу против «Партизана». Впереди две контрольные игры, надо еще лучше подготовиться.

– Это твои первые сборы с «Динамо». Что бы ты отметил особенного?

– Отметил бы высокую интенсивность тренировок. Хороший коллектив, меня приняли очень классно. Готовимся к официальным матчам на позитиве.

– Сегодня было тактическое занятие. От тебя при построении многое зависело в середине поля. Удалось ли тебе уже подстроиться под стиль игры «Динамо»?

– Да, постепенно ты немного сыграешься со своими партнерами, чтобы еще лучше их чувствовать. Сегодня мы работали над тактикой, чтобы завтра и послезавтра в контрольных матчах мы это отработали уже в игре.

Недавно Александр Пихаленок отметился первым голом в товарищеском матче за «Динамо».