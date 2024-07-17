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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 12:19 | Обновлено 17 июля 2024, 12:37
205
1

ПИХАЛЕНОК: «В Динамо хороший коллектив, меня приняли очень классно»

Новичок киевлян поделился впечатлениями от первых сборов со столичной командой

17 июля 2024, 12:19 | Обновлено 17 июля 2024, 12:37
205
1
ПИХАЛЕНОК: «В Динамо хороший коллектив, меня приняли очень классно»
ФК Динамо Киев

Новый полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от первых летних сборов со столичной командой.

– Александр, как для тебя проходят тренировочные сборы?

– Немного устали, но мы готовимся к очень важному матчу против «Партизана». Впереди две контрольные игры, надо еще лучше подготовиться.

– Это твои первые сборы с «Динамо». Что бы ты отметил особенного?

– Отметил бы высокую интенсивность тренировок. Хороший коллектив, меня приняли очень классно. Готовимся к официальным матчам на позитиве.

– Сегодня было тактическое занятие. От тебя при построении многое зависело в середине поля. Удалось ли тебе уже подстроиться под стиль игры «Динамо»?

– Да, постепенно ты немного сыграешься со своими партнерами, чтобы еще лучше их чувствовать. Сегодня мы работали над тактикой, чтобы завтра и послезавтра в контрольных матчах мы это отработали уже в игре.

Недавно Александр Пихаленок отметился первым голом в товарищеском матче за «Динамо».

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Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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potemkin78
чёт тактики и комбинаций я пока в игре ДК не увидел
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