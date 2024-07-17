ПИХАЛЕНОК: «В Динамо хороший коллектив, меня приняли очень классно»
Новичок киевлян поделился впечатлениями от первых сборов со столичной командой
Новый полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от первых летних сборов со столичной командой.
– Александр, как для тебя проходят тренировочные сборы?
– Немного устали, но мы готовимся к очень важному матчу против «Партизана». Впереди две контрольные игры, надо еще лучше подготовиться.
– Это твои первые сборы с «Динамо». Что бы ты отметил особенного?
– Отметил бы высокую интенсивность тренировок. Хороший коллектив, меня приняли очень классно. Готовимся к официальным матчам на позитиве.
– Сегодня было тактическое занятие. От тебя при построении многое зависело в середине поля. Удалось ли тебе уже подстроиться под стиль игры «Динамо»?
– Да, постепенно ты немного сыграешься со своими партнерами, чтобы еще лучше их чувствовать. Сегодня мы работали над тактикой, чтобы завтра и послезавтра в контрольных матчах мы это отработали уже в игре.
Недавно Александр Пихаленок отметился первым голом в товарищеском матче за «Динамо».
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