Юлия Стародубцева – Лия Каратанчева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В первом раунде украинка сразится против Лии Каратанчевой из Болгарии (№447 WTA). Время начала поединка – 11:05 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Ямшиди (№968 WTA) или Магали Кемпен (№462 WTA).

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