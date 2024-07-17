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  4. Юлия Стародубцева – Лия Каратанчева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
17 июля 2024, 11:05 | Обновлено 17 июля 2024, 11:09
153
0

Юлия Стародубцева – Лия Каратанчева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Витории

17 июля 2024, 11:05 | Обновлено 17 июля 2024, 11:09
153
0
Юлия Стародубцева – Лия Каратанчева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

17 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В первом раунде украинка сразится против Лии Каратанчевой из Болгарии (№447 WTA). Время начала поединка – 11:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Ямшиди (№968 WTA) или Магали Кемпен (№462 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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