ITF17 июля 2024, 11:05 | Обновлено 17 июля 2024, 11:09
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Юлия Стародубцева – Лия Каратанчева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Витории
17 июля 2024, 11:05 | Обновлено 17 июля 2024, 11:09
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17 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
В первом раунде украинка сразится против Лии Каратанчевой из Болгарии (№447 WTA). Время начала поединка – 11:05 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Ямшиди (№968 WTA) или Магали Кемпен (№462 WTA).
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