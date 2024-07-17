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  4. Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
Англия
17 июля 2024, 10:38 |
485
0

Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо

Клуб начал внутреннюю дисциплинарную процедуру

17 июля 2024, 10:38 |
485
0
Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Лондонский «Челси» выступил с официальным заявлением относительно расистского скандала с участием аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса:

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, где люди из всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и воспользуемся этим случаем для учебных целей.

Клуб начал внутреннюю дисциплинарную процедуру».

Ранее 8 игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса из-за этой песни.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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