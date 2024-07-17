Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
Клуб начал внутреннюю дисциплинарную процедуру
Лондонский «Челси» выступил с официальным заявлением относительно расистского скандала с участием аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса:
«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, где люди из всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.
Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и воспользуемся этим случаем для учебных целей.
Клуб начал внутреннюю дисциплинарную процедуру».
Ранее 8 игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса из-за этой песни.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирослав Небесник сообщил, что представителей закарпатцев не пригласили на заседание
Экс-чемпион мира выделил Мухаммеда Али