Легендарный футболист пытался убедить украинца перейти в Реал

Юрий Михайлюк, отец известного украинского баскетболиста «Бостон Селткис» Святослава Михайлюка, рассказал о том, как мадридский «Реал» и лично Криштиану Роналду пытались убедить Свята присоединиться к королевскому клубу:

«Где-то в феврале-марте 2014-го к нам в Черкассы начали приезжать представители различных спортивных агентств. Среди них и представитель «BeoBasket», который приехал и сказал: «Есть предложение от «Реала». Мы, как агентство, можем помочь вам подписать контракт. Поедем туда, пообщаемся».

Мы полетели, хотя Святослав и хотел учиться в университете в США. Встречались с руководителями, тренером Ренато Паскуале. Нам показали тренировки, базы футбольного и баскетбольного «Реала». Когда приехали в футбольный клуб был такой момент, что с восстановительных процедур выходил Криштиану Роналду. Свята познакомили с ним, они сфотографировались. Тогда делали все, чтобы он остался, но Святослав все равно сказал, что хочет играть в американском университете».

Ранее Святослав Михайлюк стал чемпионом НБА в составе «Бостона».