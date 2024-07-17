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НБА
17 июля 2024, 10:14 | Обновлено 17 июля 2024, 10:22
990
0

Легендарный футболист пытался убедить украинца перейти в Реал

Но Святослав Михайлюк выбрал продолжение карьеры в США

17 июля 2024, 10:14 | Обновлено 17 июля 2024, 10:22
990
0
Легендарный футболист пытался убедить украинца перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Святослав Михайлюк

Юрий Михайлюк, отец известного украинского баскетболиста «Бостон Селткис» Святослава Михайлюка, рассказал о том, как мадридский «Реал» и лично Криштиану Роналду пытались убедить Свята присоединиться к королевскому клубу:

«Где-то в феврале-марте 2014-го к нам в Черкассы начали приезжать представители различных спортивных агентств. Среди них и представитель «BeoBasket», который приехал и сказал: «Есть предложение от «Реала». Мы, как агентство, можем помочь вам подписать контракт. Поедем туда, пообщаемся».

Мы полетели, хотя Святослав и хотел учиться в университете в США. Встречались с руководителями, тренером Ренато Паскуале. Нам показали тренировки, базы футбольного и баскетбольного «Реала». Когда приехали в футбольный клуб был такой момент, что с восстановительных процедур выходил Криштиану Роналду. Свята познакомили с ним, они сфотографировались. Тогда делали все, чтобы он остался, но Святослав все равно сказал, что хочет играть в американском университете».

Ранее Святослав Михайлюк стал чемпионом НБА в составе «Бостона».

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Криштиану Роналду Святослав Михайлюк БК Реал Мадрид Реал Мадрид чемпионат Испании по баскетболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бостон Селтикс НБА
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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