Палмер пытается заманить в Челси героя сборной Англии

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер пытается убедить нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса присоединиться к «синим», сообщает издание Football Insider.

По информации источника, Коул и Олли построили крепкие дружеские отношения за время выступлений на Евро-2024 в составе сборной Англии. В личном разговоре Палмер сказал Уоткинсу, что их сыгранность может вывести «Челси» на новый уровень.

Отмечается, что этот момент может быть ключевым для Олли Уоткинса при выборе следующего клуба.

Стоит вспомнить, что решающий гол Уоткинса в полуфинальном матче Евро-2024 против Нидерландов (2:1) был забит именно с передачи Палмера.

В сезоне 2023/24 Олли Уоткинс провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 65 миллионов евро.