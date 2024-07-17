Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмер пытается заманить в Челси героя сборной Англии
Англия
17 июля 2024, 09:33 | Обновлено 17 июля 2024, 09:34
1544
1

Палмер пытается заманить в Челси героя сборной Англии

Олли Уоткинс может покинуть «Астон Виллу»

17 июля 2024, 09:33 | Обновлено 17 июля 2024, 09:34
1544
1
Палмер пытается заманить в Челси героя сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер пытается убедить нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса присоединиться к «синим», сообщает издание Football Insider.

По информации источника, Коул и Олли построили крепкие дружеские отношения за время выступлений на Евро-2024 в составе сборной Англии. В личном разговоре Палмер сказал Уоткинсу, что их сыгранность может вывести «Челси» на новый уровень.

Отмечается, что этот момент может быть ключевым для Олли Уоткинса при выборе следующего клуба.

Стоит вспомнить, что решающий гол Уоткинса в полуфинальном матче Евро-2024 против Нидерландов (2:1) был забит именно с передачи Палмера.

В сезоне 2023/24 Олли Уоткинс провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 65 миллионов евро.

По теме:
Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
Астон Вилла поборется за звезду Евро-2024 с Барселоной и Челси
Олли Уоткинс Коул Палмер Астон Вилла Челси трансферы трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Football Insider
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исключение Днепра-1, отставка Саутгейта, Винисиус Тобиас продлил контракт
Футбол | 17 июля 2024, 07:50 0
Исключение Днепра-1, отставка Саутгейта, Винисиус Тобиас продлил контракт
Исключение Днепра-1, отставка Саутгейта, Винисиус Тобиас продлил контракт

Главные новости за 16 июля на Sport.ua

Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Футбол | 16 июля 2024, 13:40 18
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше

Представители элитного дивизиона чемпионата Украины решили судьбу днепровского клуба

ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 17:25
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
Украинцы завоевали 17 медалей на юниорском ЧЕ-2024 по прыжкам в воду
Водные виды | 17.07.2024, 03:15
Украинцы завоевали 17 медалей на юниорском ЧЕ-2024 по прыжкам в воду
Украинцы завоевали 17 медалей на юниорском ЧЕ-2024 по прыжкам в воду
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Футбол | 16.07.2024, 19:48
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Дивно, що самого Палмера досі ніхто не намагається зманити. Коул чимось невловимо нагадує Девіда Платта. І чи не найбільшою помилкою Саутгейта  стало те, що він жодного разу не випустив Палмера разом з Галлахером у стартовому складі.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
16.07.2024, 05:44
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 11
Футбол
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
16.07.2024, 10:07 4
Футбол
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
16.07.2024, 04:49 4
Футбол
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
15.07.2024, 12:55
Теннис
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
15.07.2024, 19:26 2
Футбол
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
15.07.2024, 15:25 3
Футбол
После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной
После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной
16.07.2024, 02:29 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем