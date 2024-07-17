Астон Вилла поборется за звезду Евро-2024 с Барселоной и Челси

Английская «Астон Вилла» готова побороться с лондонским «Челси» и каталонской «Барселоной» за подписание испанского вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, в контракте 22-летнего футболиста с баскским клубом есть клаусула – 55 миллионов евро. «Барселона» якобы готова ее выплатить и уже согласовала условия личного контракта с Уильямсом, но отмечается, что у «Астон Виллы», «Челси» и еще одного неназванного клуба есть реальные шансы перехватить игрока.

В сезоне 2023/24 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Также в активе Нико 2 гола и 1 ассист в 6 поединках победного для Испании Евро-2024.