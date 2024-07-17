Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла поборется за звезду Евро-2024 с Барселоной и Челси
Англия
17 июля 2024, 08:07 |
640
0

Астон Вилла поборется за звезду Евро-2024 с Барселоной и Челси

Нико Уильямс вряд ли останется в «Атлетике» из Бильбао

17 июля 2024, 08:07 |
640
0
Астон Вилла поборется за звезду Евро-2024 с Барселоной и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Английская «Астон Вилла» готова побороться с лондонским «Челси» и каталонской «Барселоной» за подписание испанского вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, в контракте 22-летнего футболиста с баскским клубом есть клаусула – 55 миллионов евро. «Барселона» якобы готова ее выплатить и уже согласовала условия личного контракта с Уильямсом, но отмечается, что у «Астон Виллы», «Челси» и еще одного неназванного клуба есть реальные шансы перехватить игрока.

В сезоне 2023/24 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Также в активе Нико 2 гола и 1 ассист в 6 поединках победного для Испании Евро-2024.

По теме:
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Ман Юнайтед хочет перехватить у Баварии ключевого игрока Байера
Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Челси Астон Вилла трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: TeamTalk
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к спаррингу с Бешикташем
Футбол | 17 июля 2024, 05:00 0
ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к спаррингу с Бешикташем
ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к спаррингу с Бешикташем

На подопечных Марино Пушича ожидает очередной спарринг межсезонья

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Футбол | 16 июля 2024, 19:48 11
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1

Лига решила обратиться в УАФ

Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Футбол | 16.07.2024, 11:53
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Футбол | 16.07.2024, 10:07
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
Футбол | 17.07.2024, 05:42
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024
Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024
16.07.2024, 03:13
Футбол
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
15.07.2024, 12:55
Теннис
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
15.07.2024, 19:26 2
Футбол
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
16.07.2024, 05:10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
16.07.2024, 05:44
Футбол
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 11
Футбол
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем